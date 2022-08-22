Konya haberleri | Beyşehir'de okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor Güncel Haberler Konya gündem haberi | Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Beyşehir'deki okulların 12 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim öğretim dönemine hazırlandığını söyledi. Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Beyşehir'deki okulların 12 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim öğretim dönemine hazırlandığını söyledi. Konuk, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Beyşehir'de ciddi manada öğretmen sıkıntısı olmadığını belirten Konuk, şunları kaydetti: "Öğrenci sayımız genelde 25-30. Ali Rıza Celepoğlu İlkokulunda sınıf mevcudumuz 30 üzerinde. Orada da yatırım programımız var. O okulu yaptığımız zaman oradaki rakam da oldukça düşecek. İkili öğretim yapılıyor, şu anda. Orayı tekli eğitime düşürmüş olacağız. Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulunda geçen yıl ikili öğretim yapmaya başladık. Orada sınıf mevcudu 20-25 bandına düşmüş oldu. Orada okul yapıldığı zaman Ali Rıza Celeboğlu ilkokulu ve ortaokulu rahatlamış olacak, tekli eğitime dönüşmüş olacaklar." Güncel Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar milli eğitim bakanlığı 12 Eylül Darbesi Hisarcık Beyşehir Güncel Haberler

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