Konya haberleri | Beyşehir'de Kur'an kursu öğrencilerinden çevre temizliği Edinilen Konya gelişmesine göre Beyşehir ilçesinde, yaz Kur'an kursunda öğrenim gören öğrenciler, çevre temizliği yaptı. Beyşehir ilçesinde, yaz Kur'an kursunda öğrenim gören öğrenciler, çevre temizliği yaptı. Kurucuova Mahallesi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan yaz dönemi Kur'an kursuna katılan öğrenciler, Kurucuovalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen "çevremizi temiz tutalım, doğayı koruyalım" temalı çalışma çerçevesinde ormanlık alanda temizlik çalışmasına katıldı. Öğrenciler, çevre temizliğinin ardından piknik etkinliğine katıldı. Güncel AA / Abdülhamit Yaşar Diyanet İşleri Başkanlığı Güncel Haberler

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