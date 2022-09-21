Konya haberleri | Beyşehir'de annelere uyuşturucu konulu seminer verildi Güncel Haberler Konya gündem haberi: Beyşehir ilçesinde, anneler için hazırlanan "En İyi Narkotik Polis Anne" konulu eğitim semineri verildi. Beyşehir ilçesinde, anneler için hazırlanan "En İyi Narkotik Polis Anne" konulu eğitim semineri verildi. Huğlu Mahallesi'ndeki, Huğlu Fatih İlkokulu'nda Konya İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarma uzman personelinin verdiği eğitim seminerinde, hiçbir ailenin uyuşturucu bağımlılığını kendi çocuğuna yakıştıramadığına dikkat çekilerek, kullanımın erken fark edilmesinin hayat kurtaracağı anlatıldı. Seminere katılan annelere narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı, kullanım sonrası insan üzerindeki etkileri, narkotik madde çeşitleri, sentetik eczalar, uyuşturucu satılan, kullanılan mekanlar, uyuşturucu suçlarında devletin uyguladığı yasalar ve bağımlılıkla mücadele merkezleri anlatıldı. Uzman personel, seminerin sonunda katılımcıların yönelttiği soruları cevaplandırdı. Güncel Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar Narkotik Konya Güncel Haberler

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