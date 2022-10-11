Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya haberleri! Beyşehir'de 5 kilo 150 gram istiridye mantarı bulundu

Güncel Haberler

Konya haberleri! Beyşehir'de 5 kilo 150 gram istiridye mantarı bulundu

Konya gündem haberi... Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir çoban, dağlık alanda 5 kilo 150 gram istiridye mantarı buldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir çoban, dağlık alanda 5 kilo 150 gram istiridye mantarı buldu.

Akçabelen Mahallesinde çobanlık yapan Durmuş Çetin, koyun sürüsünü dağlık alanda otlatırken büyük bir istiridye mantarı gördü.

Mantarın terazide, 5 kilo 150 gram ağırlığına sahip olduğu belirledi.

Çetin, gazetecilere, mantarı yıkılmış bir ağacın yanında bulduğunu söyledi.

İlk defa bu büyüklükte mantar bulduğunu dile getiren Çetin, "Merak edip kilogram ağırlığını öğrenmek için köy meydanına getirdim. Gören herkesin ilgisini çekti, şaşırdılar. Hep birlikte mantarla hatıra fotoğrafı çektirdik. Tarttık, 5 kilo 150 gram ağırlığındaydı. Bu doğal ortamında kendiliğinden yetişen istiridye mantarları kat kat şekliyle ağaçlarda olur, bölgemizde 'atar mantarı' deriz. Bazı yerlerde 'ağaç mantarı' ya da 'dalak' derler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Durmuş Çetin Akçabelen Konya Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title