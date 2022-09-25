Konya haberleri: '19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali' dördüncü gününde sürdü

Edinilen Konya gelişmesine göre Kültür ve Turizm Bakanlığının 5 şehirde düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan "19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali"nin dördüncü gününde Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 5 şehirde düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan "19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali"nin dördüncü gününde Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu sahne aldı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 815. doğum yılı etkinlikleri dolayısıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 30 Eylül'e kadar sürecek festivalde akşam sahne alan Tasavvuf grubu üyeleri Devran-ı Şerif zikrini icra etti.

Postnişinliğini ilahiyatçı Fatih Çıtak'ın yaptığı Devran-ı Şerif salavatlar eşliğinde Allah'ın isimlerinden ya Hayyu, El-Kayyum, El-Hayy eşliğinde tamamlandı. Tambur, ney, bendir çalınan zikir Mevlevilikte yapılan Gülbank duası ile son buldu.

Festival kapsamında gündüz düzenlenen açık hava etkinliklerde Merkez Tren Garı'nda Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Topluluğu, Zafer Meydanı'nda ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileri Küy-i Hicaz makamında Türk musikisi icra etti.

Festivalde, yarın Almanya'dan Pera Ensemble, 27 Eylül'de Özbekistan'dan Adolat Ismoilova, 28 Eylül'de Hindistan'dan Dhruv Sangar, 29 Eylül'de Türkiye'den Cengiz Özkan ve 30 Eylül'de İran'dan Hesameddin Seraj konser verecek.