Konya haberi! Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin'in mahalle ziyaretleri

Konya gelişmesine göre Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçeye bağlı Taraşçı ve Gökçehüyük mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşların isteklerini dinledi.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçeye bağlı Taraşçı ve Gökçehüyük mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşların isteklerini dinledi.

Kaymakam Pişkin, Taraşçı ve Gökçehüyük mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldiği ziyaretlerinde, Seydişehir'i yakından tanımak ve vatandaşların ihtiyaç yerinde öğrenmek için kırsaldaki mahalle gezilerine başladıklarını söyledi.

Gittiği mahallelerde yaşayan şehit ailelerini de ayrıca ziyaret eden Pişkin, "Muhtarımızla ve vatandaşlarımızla ile bir araya geldikten sonra mahallemizdeki halk eğitim kurslarını ve şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Ayrıca, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek bir istedikleri olup olmadığını sorduk." dedi.

Pişkin'e ziyaretlerde, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, Taraşçı Mahallesi muhtarı İbrahim Cam, Gökçehüyük Mahallesi muhtarı Mehmet Çiftçioğlu ile daire müdürleri eşlik etti.