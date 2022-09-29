Konya haberi | Sağlıklı çevre için İstanbul'dan Konya'ya yola çıkan bisiklet takımı Afyonkarahisar'da

Konya haberi... Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ile İrfander Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneğinin düzenlediği "Eyüp Sultan'dan Mevlana'ya Sağlıklı Çevre İçin Bisiklet Turu"na katılan sporcular, Afyonkarahisar'da mola verdi.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ile İrfander Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneğinin düzenlediği " Eyüp Sultan'dan Mevlana'ya Sağlıklı Çevre İçin Bisiklet Turu"na katılan sporcular, Afyonkarahisar'da mola verdi.

İstanbul'dan 26 Eylül'de sağlıklı çevre için yola çıkan 15 bisikletli, Yalova, Bilecik, Eskişehir, Kütahya'nın ardından Afyonkarahisar'a ulaştı.

Sporcular, 620 kilometrelik yolculuk esnasında farkındalık oluşturmak adına çevre temizliği de yapıyor.

ÇEKUD Genel Sekreteri Süleyman Coşar, AA muhabirine, etkinlik talebinin bisiklet sporcusu gençlerden geldiğini söyledi.

Derneklerinin ağaçlandırma faaliyetleri, enerji tasarrufu, su kullanma verimliliği, sofrada sıfır artık ve geri dönüşümle ilgili çevre bilincini geliştirici eğitim faaliyetleri yaptığını aktaran Coşar, şu değerlendirmede bulundu:

"Gençlerden gelen talebi kabul ettik, Konya Büyükşehir Belediyesi de etkinliğimize destek verdi. 26 Eylül'de öğle namazından sonra 15 bisikletli sporcumuzla Eyüp Sultan Camisi önünden hareket ettik. Güzergahımızdaki illerdeki kıymetlerimizi de ziyaret ediyoruz. İznik'te Eşrefoğlu Rumi Hazretleri ile Afyonkarahisar'da ise Abdurrahim Misri ve Sultan Divani Hazretlerine ziyarette bulunduk. Şimdi de Konya'ya doğru yola çıkıyoruz."

Sporcular, yarın Konya'da olacak.