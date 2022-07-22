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Konya haberi! Kulu ve Haymana kardeş belediye oldu

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Konya haberi! Kulu ve Haymana kardeş belediye oldu

Konya habere göre Konya'nın Kulu ile Ankara'nın Haymana ilçeleri kardeş belediye oldu.

Konya'nın Kulu ile Ankara'nın Haymana ilçeleri kardeş belediye oldu.

Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Kulu Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Kulu'nun Haymana ile coğrafi yakınlığına işaret ederek, "Dört köyümüz, Haymana'dan bize geçtiği için bu kardeşlik mıknatıs gibi birbirini çeker hale gelmiş. Artık ayrılmaz bir kardeş haline geldik. Bugün burada inşallah bu imzalarla tescilini yapıyoruz." dedi.

Haymana Belediye Başkanı Turgut Özdemir de imzalana protokolle iki ilçenin sosyal, ekonomik, ticari ve sanayinin gelişeceğini söyledi.

Düzenlenen imza töreninin ardından program, karşılıklı hediyelerin verilmesiyle son buldu.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Murat Ünver Haymana Ankara Konya Güncel Haberler

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