Konya haberi! Konya merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 5 muvazzaf asker serbest bırakıldı Güncel Haberler Konya gündem haberi | Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 muvazzaf asker adli kontrol şartıyla serbest salıverildi. Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 muvazzaf asker adli kontrol şartıyla serbest salıverildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandığı tespit edilen 5 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüpheliler, 26 Eylül'de Konya merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Savaş Güler Konya Güncel Haberler

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