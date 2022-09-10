Konya haberi: Konya'da silahla öldürülen fırıncının katil zanlıları tutuklandı Güncel Haberler Konya yerel gündem haberine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yerine yönelik silahlı saldırının katil zanlıları tutuklandı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yerine yönelik silahlı saldırının katil zanlıları tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.G'yi yakalamak için çalışma başlatmış olayın şüphelilerinden M.İ ile birlikte Ankara'da gözaltına almıştı. Olayın şüphelilerinden R.G. ve H.G. de Karapınar ilçesinde gözaltına alınmıştı. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Adliyesi'ne çıkarılan S.G. ile olayla bağlantıları olduğu anlaşılan M.İ, R.G. ve H.G. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki boş fırın dükkanında 27 Ağustos'ta Erdal Üstüner, Murat Ş. ve Yunus A'ya tabancayla ateş açılmış, ağır yaralanan fırıncı Üstüner, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.??????? Güncel Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Beyşehir Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya haberi: Konya'da silahla öldürülen fırıncının katil zanlıları tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.