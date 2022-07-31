Son dakika haberi | KONYA'DA KPSS'YE GEÇ KALANLARI POLİS YETİŞTİRDİ
Son dakika haberine göre KONYA'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na geç kalan 2 aday, polis tarafından girecekleri salona yetiştirildi.
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KONYA'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na geç kalan 2 aday, polis tarafından girecekleri salona yetiştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da gerçekleştirilen KPSS için tedbirler aldı. Tedbirler kapsamında da öğrencilerin yardımına koşan polis, sınava geç kalan 2 adayı, girecekleri salona kadar götürerek, yetiştirdi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel