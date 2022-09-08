Konya haberi... Konya'da kayınvalidesini öldürüp, eşini ağır yaralayan sanığın yargılanması sürüyor Güncel Haberler Konya haberleri... Konya'da kayınvalidesini bıçakla öldürüp, eşini ağır yaralayan sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Konya'da kayınvalidesini bıçakla öldürüp, eşini ağır yaralayan sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık A.K. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık, olay günü öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürdü. A.K, olay yerine boşanma aşamasındaki eşinin telefonunu almak için gittiğini iddia ederek, "Ben sadece eşimin telefonunu alıp, boşanma davasında delil olarak kullanmak istedim. Oraya bu niyetle gitmiştim." ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. Meram ilçesi Feritpaşa Caddesi'nde, 9 Mart'ta hakkında uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasında olduğu eşi H.K'yi (36) bıçakla ağır yaralayan, kayınvalidesi Fatma Gümüş'ü (69) öldüren A.K. (40) sevk edildiği hakimlikçe "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Havva Dereağzı Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya haberi... Konya'da kayınvalidesini öldürüp, eşini ağır yaralayan sanığın yargılanması sürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.