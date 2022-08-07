Konya haberi... Konya'da hafif ticari aracın direğe çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Konya haber: Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mevlüt Bakıcı'nın (46) kullandığı 42 NB 175 plakalı araç, Kozağaç Mahallesi Hatıp Caddesi'nde yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Kazada Habibe Bakıcı (74) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralıyı hastaneye kaldırdı.
AA / Serhat Çetinkaya - Güncel