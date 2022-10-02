Konya haberi | Konya'da duvarı delip kuyumcu soymaya çalıştılar Güncel Haberler Konya gündem haberi: Konya'nın Ereğli ilçesinde hırsızlar duvarı delip kuyumcu soymaya kalktı. Konya'nın Ereğli ilçesinde hırsızlar duvarı delip kuyumcu soymaya kalktı. Alınan bilgiye göre Selçuklu Mahallesi Uzun Çarşı Sokaktaki dönerci dükkanına giren kişi ya da kişiler, kuyumcunun vitrin kısmına gelen duvarı deldi. Kuyumcuya giren şüpheliler, kasayı bulamayınca bir şey çalamadan kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde işyerini açan M.Ö.Ç, duvardaki deliği görünce olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Umay Selçuklu Ereğli Konya Güncel Haberler

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