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Konya haberi! Konya'da çevreyi kirletip, trafiği tehlikeye atan tır sürücüsüne para cezası uygulandı

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Konya haberi! Konya'da çevreyi kirletip, trafiği tehlikeye atan tır sürücüsüne para cezası uygulandı

Konya bölgesinden gelen habere göre Konya'da üzeri dorsesi çadırla kapatılmadığı için yükünü yola dökerek ilerleyen geri dönüşüm malzemeleri yüklü tırın sürücüsüne para cezası kesildi.

Konya'da üzeri dorsesi çadırla kapatılmadığı için yükünü yola dökerek ilerleyen geri dönüşüm malzemeleri yüklü tırın sürücüsüne para cezası kesildi.

Bir vatandaşın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımı ihbar olarak değerlendiren trafik ekipleri, çalışma başlattı.

Aracı uygulama noktasında durduran ekipler, hem çevreyi kirleten hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atarak kaza yapma riski oluşturan sürücüye, dorsenin üzerine çadır çekmediği için 408 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel

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