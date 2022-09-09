Konya haberi: Konya'da 161 bin 400 makaron ele geçirildi

Konya gündem haberi | Konya'da gümrük kaçağı 161 bin 400 boş makaron, bin 208 paket sigara, 11 bin 500 gram nargile tütünü ve 48 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Konya'da gümrük kaçağı 161 bin 400 boş makaron, bin 208 paket sigara, 11 bin 500 gram nargile tütünü ve 48 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, haksız kazancın önüne geçme, kaçak ürünlerle vatandaşların sağlığını tehlikeye atanları tespit etme ve yakalama çalışmaları kapsamında Konya'da bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde ve iki araçta arama yapan ekipler, 161 bin 400 boş makaron, bin 208 paket sigara, 11 bin 500 gram nargile tütünü ve 48 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirdi.

Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.