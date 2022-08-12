Konya haberi! Kirişci: "(Gelir koruma poliçesi) Buğdayla başladık. Pilot ilimiz Konya. 2023'den itibaren tüm Türkiye'de uygulayacağız" Konya gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'na katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'na katıldı. (4) "(TARSİM uygulamaları) En son eklenenlerden birisi de gelir koruma poliçesi adını verdiğimiz poliçe" "Buğdayla başladık. Pilot ilimiz Konya. 2023'den itibaren tüm Türkiye'de uygulayacağız" "İnşallah yeminli tarım müşavirliklerini ihdas edeceğiz" Güncel AA / Serkan Avci Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Konya Güncel Haberler

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