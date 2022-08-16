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Konya haberi... Beyşehir Avcılar ve Atıcılar Olta Balıkçılığı Derneği'nde isim değişikliği

Konya haberi... Beyşehir Avcılar ve Atıcılar Olta Balıkçılığı Derneği'nde isim değişikliği

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Konya haberi... Beyşehir Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü'nün ismi, Beyşehir Avcılar ve Atıcılar, Olta Balıkçılığı Derneği olarak değiştirildi.

Beyşehir Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü'nün ismi, Beyşehir Avcılar ve Atıcılar, Olta Balıkçılığı Derneği olarak değiştirildi.

Dernekte yeni ismiyle yapılan olağanüstü genel kurulda ise başkanlığa daha önce başkan yardımcısı olarak da görev yapan üye isimlerden Hüseyin Karapınar seçildi.

Yaklaşık 25 yıldan bu yana kulüp başkanlığını yürüten Mustafa Güler genel kurulda aday olmadı.

Beyşehir Avcılar ve Atıcılar, Olta Balıkçılığı Derneği Başkanı Hüseyin Karapınar, kulübe, avcılık ve atıcılık sporuna, bölgeye yapmış olduğu hizmet ve katkılardan dolayı Güler'e teşekkür etti.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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