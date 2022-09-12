Konya haberi... Akşehir Belediyesi'nden 2500 Çanta ve Kırtasiye Seti

Konya haberleri... Akşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2 bin 500 çanta ve kırtasiye yardımı, Akşehir'deki okul müdürlüklerine teslim edildi.

Akşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2 bin 500 çanta ve kırtasiye yardımı, Akşehir'deki okul müdürlüklerine teslim edildi.

İlköğretim Haftası etkinlikleri nedeniyle Cumhuriyet İlkokulu'ndaki törenin ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Mili Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu ile çanta ve kırtasiye setlerini hediye etti.

Törene Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, bazı kamu kurum müdür ve amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Milli Eğitim Müdürü Topaloğlu, Akşehir'de 17 bini örgün eğitim olmak üzere 19 bin 167 öğrenci ve bin 300'ü öğretmen olmak üzere bin 561 personel ile eğitim ve öğretim yılına başladıklarını söyledi.

Akkaya da "İhtiyacı olan yavrularımıza az da olsa katkı vermek, onların başarılarını daim kılmak adına kırtasiye ve çanta yardımı yapıyoruz. Bu yıl da 2 bin 500 öğrencimize bir çanta ve içerisinde 15 adet kırtasiye ürünü bulunan set armağan ediyoruz. Yaklaşık 1 milyon liralık bir bedele sahip olan bu yardımımızı inşallah tüm yavrularımız güle güle kullansınlar." dedi.

Program sonunda törene katılan protokol üyeleri, ilk ders zilini çaldı.