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Konya haberi... AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem Akşehir'de vatandaşlarla görüştü

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Konya haberi... AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem Akşehir'de vatandaşlarla görüştü

Konya gündem haberi... AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Yaylabelen, Üçhüyük, Ortaca, Yeşilköy ve Reis mahallelerinde vatandaşla sohbet etti.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Yaylabelen, Üçhüyük, Ortaca, Yeşilköy ve Reis mahallelerinde vatandaşla sohbet etti.

Mahalle ziyaretleri öncesi Erdem ve Akkaya, ilçede göreve başlayan Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel'i ve Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman'ı makamlarında ziyaret etti.

Daha sonra vatandaşla görüşen Erdem, vatandaşa her zaman hizmet etmek için çalıştıklarını belirterek, "Güçlü bir liderimiz var. Dünya şu anda hep beraber bir krizden geçiyor. Ben hep şunu diyorum, cebimizden bazı yıl biraz gelirimiz eksilir, bazı yıl artar. Önemli olan devlet. İki yıl pandemiden geçtik. 2 ay 3 ay hastanelerde yatan kardeşlerimiz oldu, rahmetli olanlar oldu. Devlet bir lira, bir kuruş almadı. Eskiden Nasreddin Caddesi'nde doktor tabelasından geçilmezdi. Birisi hastalansa, kanser olsa, bütün varlığını, evini, tarlasını satar hastalığına yetiştiremezdi." dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da vatandaşın talepleri dinlemeye geldiklerini ifade ederek, her zaman vatandaşa en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaları aralıksız olarak sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel

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