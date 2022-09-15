Konya haber | Seydişehir'de yerli ürün pazarı ilgi görüyor

Seydişehir Ulukapı Mahallesinde perşembe günleri kurulan "organik yerli ürün pazarı" vatandaşların uğrak yeri oluyor.

Yöre halkının kendi bahçelerinde yetiştirdiği lahana, marul, patates, çilek, domates, salatalık, ıspanak, maydanoz, havuç, mısır, fasulye gibi birçok ürün, kurulan alıcıyla buluşuyor.

Yaz ayları kurulan ve kış hazırlıkları için tercih edilen pazarda kırsal mahallerinden gelen çiftçilerin ürünleri ilgi görüyor.

Yerli ürün pazarının ziyaret eden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, vatandaşların doğal ve organik ürünlere ilgi gösterdiğini kaydetti.

Üreticilerle ve alıcılarla sohbet eden Tutal, "Burada satışa sunulan ürünler, aracı olmadan direkt olarak üreticiden tüketiciye ulaştırılıyor. Böyle olunca fiyatlar da daha uygun hale geliyor. Kış ayları öncesi hazırlık yapmak isteyen hemşehrilerimiz bu pazara ilgi gösteriyor. Köy pazarında çiftçi kadınlarımız hiçbir ücret ödemeden kendi ürettiği ürünleri satışa sunabiliyor." dedi.