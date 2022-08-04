Konya haber... Seydişehir'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Konya haber... Seydişehir'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Konya haber... Seydişehir'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Konya haberi... Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Ö.Ç.'nin Seyitharun Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve Hint keneviri yetiştirdiği ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, şüphelinin evinde yaptığı aramada bahçe serasında ekili vaziyette farklı boyutlarda 27 kök Hint keneviri bitkisi ve 3 farklı poşette kurutulmuş vaziyette toplamda 223 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan göz altına alındı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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