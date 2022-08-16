Konya haber! Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, askere gidecek gençlerle yemekte buluştu Güncel Haberler Konya habere göre Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede askere gidecek gençlerle bir araya geldi. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede askere gidecek gençlerle bir araya geldi. Tutal, Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen yemek programında, düğün havası içerisinde evlatlarını askere gönderen bir başka milletin olmadığını söyledi. İlçe Jandarma komutanı Salih Yahya Koca ise askere gidecek gençlere hayırlı teskereler diledi. Programa, Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Murat Akgül, Astsubay Abdurrahman Bardakçı ve davetliler katıldı. Tutal, programın sonunda gençlere Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti. Güncel AA / Kadriye Coşkun Mehmet Tutal Seydişehir Hisarcık Güncel Haberler

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