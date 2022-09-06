Konya haber: Kulu'da ahır ve ev yandı Güncel Haberler Konya gelişmesine göre Konya'nın Kulu ilçesinde aynı kişiye ait ahır ve evde yangın, hasara neden oldu. Konya'nın Kulu ilçesinde aynı kişiye ait ahır ve evde yangın, hasara neden oldu. Ömeranlı Mahallesinde İsmet Akçay'a ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra aynı arsada bulunan Akçay'a ait müstakil evde yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler olay yerine döndü. Yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ahırın kullanılamaz hale geldiği, müstakil evde de büyük hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu İtfaiye Konya Güncel Haberler

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