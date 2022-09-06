Konya haber... Konya Ovası'nda 'motorlu sulama sistemi' çiftçinin işini kolaylaştırıyor

Konya'da son dönemde kullanımı artan kendinden motorlu ve alüminyum boru üzerine monteli fıskiyelerle tarla sulama imkanı sağlayan sistem, çiftçinin işini kolaylaştırıyor.

Tarımda modernizasyon ve teknolojik gelişmeleri Konya'daki çiftçiler yakından takip ediyor. Sektördeki yeniliklere ayak uydurmaya çalışan Konya Ovası'ndaki üreticiler, tarla bitkileri yetiştirmede iş gücü ve enerji sarfiyatında tasarruf sağlayan sulama sistemlerini tercih ediyor.

Yemlik bitki ve hububat ekili arazilerin sulamasında kullanımı yaygınlaşan motorlu sulama sistemi, bu yeniliklerin başında geliyor.

Sulama tesisatının yer değişimini ortadan kaldıran, kendinden motorlu ve alüminyum boru üzerine monte edilen fıskiyeli sistem, iş gücü ve enerji sarfiyatında kullanıcısına avantaj sağlıyor.

"Elektrik sarfiyatında yüzde 50'ye yakın azalma var"

Merkez Karatay ilçesi Çengilti Mahallesi'nde çiftçilik yapan 48 yaşındaki Ali Yıldız, AA muhabirine, tarlasına 3 yıl önce motorlu sulama sistemi kurdurduğunu söyledi.

İş gücünde ve enerji sarfiyatında önemli avantaj sağlayan sistemin, hibe programı ve kredi desteği kapsamında aldığını anlatan Yıldız, "Basit bir sistem ama insan gücü ve enerji sarfiyatında yüzde 70 oranında avantaj sağlıyor. Girdi masraflarımızda bu sistem sayesinde önemli oranda düşüş var. Gören çiftçiler soruyor, bilgi alıyor. Bölgede kurduranlar var." diye konuştu.

Yıldız, 210 dekar yonca ekili arazisinin bir işçiyle sulandığını belirterek, "Normal burayı 4-5 işçiyle suluyorduk. Şu anki sistemle 1 kişi suluyor. Öte yandan zamandan da tasarrufumuz var. Yağmurlama sistemiyle 8-10 gün süren sulamayı bu sistemle 5-6 günde bitiyor. Elektrik sarfiyatında yüzde 50'ye yakın azalma var. Kuyumuz 10 gün boyunca hiç durmadan çalışırken şimdi 5-6 gün çalışmış oluyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçinin işini kolaylaştırıyor

Tarlada çalışan işçi Ertan Kuşçuoğlu da tek başına sulama yaptığını ve hiç yorulmadan çalıştığını dile getirdi.

Yağmurlama sulama yönteminde, sulanan yerden malzemenin kuru bölgeye taşınmasının zorluğuna işaret eden Kuşçuoğlu, şunları kaydetti:

"Yağmurlamada 4-5 kişi olması lazım. Yonca tarlasında çamur içinde yürümek de zor olduğu için uzun sürüyordu. Bu sistemde kendi başıma geceli gündüzlü 4 günde sulamayı bitiriyorum. Mahsul de fazla susamıyor. Belirli aralıklarla büyük tekerlerin olduğu, 360 metre uzunluğundaki hat üzerinde 50 fıskiye var. Bu hattı, ortadaki benzinli motor ileri geri hareket ettiriyor."