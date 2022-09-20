Konya haber! Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Konya habere göre Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Diğer şüpheliler hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Melike Keskin Cumhuriyet Konya Güncel Haberler

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