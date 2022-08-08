Konya haber | Konya'daki sahte içki operasyonunda 19 litre alkol ele geçirildi Konya haberi... Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 19 litre alkol ele geçirildi. Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 19 litre alkol ele geçirildi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir kişinin evinde sahte içki bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarının ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada damacana içerisinde 19 litre ev yapımı kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan bir zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Güncel AA / Mehmet Umay Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ereğli Konya Güncel Haberler

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