Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi ağır yaralandı Güncel Haberler Konya'nın Seydişehir ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi ağır yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi ağır yaralandı. İddiaya göre, Açık Öğretim Lisesi öğrencileri S.A. (14) ile K.T. (15) arasında Alaylar 1 Mahallesi Abdurrahman Ayaz Parkı'nda okuldaki iş bölümü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, K.T'yi bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan K.T. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan K.T, buradaki ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki başka bir hastaneye sevk edildi. Olay yerinden kaçan şüpheli S.A. yakalandı. Güncel Kaynak: AA / Kadriye Coşkun Açık Öğretim Lisesi Seydişehir Konya Güncel Haberler

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