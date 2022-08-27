Sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk hayata tutunmaya çalışıyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğraması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuğun, uyutularak tedavisine devam ediliyor.

Konya Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Çelebi Kocaoğlu, AA muhabirine, çocuğun 4 gün önce Ereğli'den hastanelerine nakledildiğini söyledi.

Köpek saldırısı sonucu travma tanısıyla tedaviye alınan U.Ü'nün entübe olarak hastanelerine getirildiğini aktaran Kocaoğlu, "Şu anda da entübe olarak takip ediliyor, uyutuluyor. Gerekli koruyucu aşıları yapıldı. Yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak takip ediyoruz." dedi.

"Solunum cihazından ayırabilirsek hasta için çok daha iyi olacak"

Kocaoğlu, çocuğa antibiyotiklerin ve destek tedavisinin verildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Vücudunda yaygın yaralar var. O yaraların bakımları, pansumanları günlük olarak yapılıyor. Hastanın hayati bulguları stabil. Ancak bu travma hastalarında, sekonder enfeksiyon önemli bir durum, komplikasyonlar geçekleşebilir. Durumunun iyi olduğunu söylemek için erken ama geldiği günden bu yana kötüye gitmedi. Şu anda biraz daha ümitliyiz. Dediğim gibi solunum cihazından ayırabilirsek hasta için çok daha iyi olacak."

Barbaros Mahallesi'nde sokakta yürüyen 8 yaşındaki U.Ü, 23 Ağustos'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğramış, başı ve sırtından yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılmıştı.