Konya haber! Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı Güncel Haberler Konya gelişmesine göre Konya'nın Kulu ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk boğazından ve başından yaralandı. Konya'nın Kulu ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk boğazından ve başından yaralandı. Kemaliye Mahallesi Cafer Baran Caddesi'ndeki evlerinin önünde Çınar S'ye köpeğin saldırdığını gören vatandaşlar, hayvanı uzaklaştırarak çocuğu kurtardı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğa 40 dikiş atıldı, tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu Konya Güncel Haberler

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