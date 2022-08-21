Konya haber | Konya'da sağanak yağış...Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı Güncel Haberler Gelen Konya haberine göre Konya'da sağanak yağış...Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı Konya'da akşam saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Konya'da sağanak yağış...Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı KONYA - Konya'da akşam saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı. Konya şehir merkezinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Saat 20.00 sıralarında etkisini gösteren gök gürültülü sağanak dışarda bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı. Merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde etkili olan yağmur yağışı bir süre sonra etkisini kaybetti. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin Konya Saat Güncel Haberler

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