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Konya haber... Konya'da römork hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

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Konya haber... Konya'da römork hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Konya gündem haberi... Konya'nın Akşehir ilçesinde römork hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde römork hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ???????Kozağaç Mahallesi'nden bir römorkun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Alınan ifadeler ve güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, eşkalini belirlediği K.C.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan römork, Altuntaş Mahallesi yakınlarında bulunarak sahibine teslim edildi.

AA / Bayram Uygun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Akşehir Konya Güncel Haberler

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