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Konya haber: Konya'da otomobille 3 tekerlekli motorun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Konya haber: Konya'da otomobille 3 tekerlekli motorun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Konya haberi... Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Özcan Sunar idaresindeki 42 ADT 180 plakalı otomobil, Seyitharun Bulvarı Otogar Kavşağında Ramazan Aksu idaresindeki üç tekerli dolmuşla çarpıştı.

Kazada Ramazan Aksu ile eşi Ümmühan Aksu yaralandı. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir Konya Güncel Haberler

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