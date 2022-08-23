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Konya haber! Konya'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Konya haber! Konya'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya haberine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

F.A. idaresinde 35 AP 2282 plakalı kamyonet, Ereğli-Halkapınar kara yolu Çömleci Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Emine Duyar'a çaptı.

Duyar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü F.A. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel

Ereğli Konya Güncel Haberler

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