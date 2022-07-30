Konya haber | Konya'da düğüne giden akrabalarının evinden döviz ve ziynet eşyası çalan şüpheliler yakalandı - Haberler

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Konya haber | Konya'da düğüne giden akrabalarının evinden döviz ve ziynet eşyası çalan şüpheliler yakalandı

Konya haber | Konya'da düğüne giden akrabalarının evinden döviz ve ziynet eşyası çalan şüpheliler yakalandı

Konya haberlerine göre Konya'nın Kulu ilçesinde, akrabalarının evindeki çelik kasadan 510 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan üç şüpheli gözaltına alındı.

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Konya'nın Kulu ilçesinde, akrabalarının evindeki çelik kasadan 510 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan üç şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Merinos Caddesi'nde Gökmen Kaya'ya ait evdeki çelik kasadan 24 Temmuz'da döviz ve ziynet eşyası çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ev sahibi Kaya'nın, olay günü torununun düğününde olduğunu tespit eden polis, şüphelilerin akraba olabileceğinden şüphelendi.

Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, şüpheliler Kasım K, Furkan Ö. ve Sinan T'nin Gökmen Kaya'nın akrabaları olduklarını, olay günü kiralık araçla evin yakınlarında keşif yaptıklarını, hırsızlığın ardından da Ankara'ya kaçtıklarını belirledi.

Şüpheliler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek düzenlenen operasyonda bir otelde gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, bir miktar para ile ziynet eşyaları ele geçirildi.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Gökmen Kaya Hisarcık Konya Güncel Haberler

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