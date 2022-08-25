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Konya haber... Konya'da çaldığı inşaat malzemesini hurdacıya satan şüpheli yakalandı

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Konya haber... Konya'da çaldığı inşaat malzemesini hurdacıya satan şüpheli yakalandı

Edinilen Konya haberine göre Konya'da bir iş yerinden çaldığı inşaat malzemesini hurdacıya sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da bir iş yerinden çaldığı inşaat malzemesini hurdacıya sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Meram Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesi Ateşbaz-ı Veli Mahallesi'ndeki bir iş yerinden çok sayıda inşaat malzemesi çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, şüphelinin hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından kaydı bulunan Osman O. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, çalınan malzemeleri satın alan M.L. hakkında da adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel

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