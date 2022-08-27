Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya haber: Konya'da boya tüplerine uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Konya haber: Konya'da boya tüplerine uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Konya haber: Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Selçuklu ilçesinde bir markette uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreste hassas burunlu narkotik köpeği Alex ile yapılan aramada, kırtasiye rafında bulunan guaj boya tüplerinin alt kısımlarında küçük kesikler olduğu fark edildi.

Boşaltılan tüplere metamfetamin gizlendiği belirlendi.

Markette yapılan aramada 25 gram metamfetamin, 16 gram eroin ve esrar, bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Market sahibi Ş.A. (38) ve yanında çalışan S.A.S. (32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Narkotik Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title