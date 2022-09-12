Konya haber! Konya'da bir bahçede çıkan yangın büyümeden söndürüldü Güncel Haberler Konya habere göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir bahçede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir bahçede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Seydişehir Akçay Deresi düzenleme çalışmaları sırasında demir korkulukların monte edilmesinde kullanılan kaynak makinasından çıkan kıvılcımlar Yeni Cami Mahallesi Yıldız Sokak'ta bulunan Mehmet Görür'e ait bahçede yangına neden oldu. Kıvılcımın kuru otları tutuşturmasıyla yangın bahçede bulunan ceviz ve kavak ağaçlarına sıçradı. Bahçe sahibi Görür'ün durumu yetkililere haber vermesi üzere olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiyesi Daire Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Bazı ceviz ve kavak ağaçları yangın nedeniyle zarar gördü. Güncel Kaynak: AA / Kadriye Coşkun Seydişehir Yeni Cami Konya Güncel Haberler

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