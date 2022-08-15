Konya haber! Konya'da bir araca ve boş eve çarpan tırın sürücüsü yaralandı Konya haberine göre Konya'nın Akşehir ilçesinde karşı şeride geçip bir araca çarpan tır, yol kenarındaki eve çarparak durabildi. Konya'nın Akşehir ilçesinde karşı şeride geçip bir araca çarpan tır, yol kenarındaki eve çarparak durabildi. Konya'dan Akşehir'e giden B.G. (39) yönetimindeki 33 CDE 73 plakalı tır, Doğrugöz Mahallesi D-300 kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aştı. Karşı yönden gelen N.Ü. (38) idaresindeki 16 KOA 35 plakalı araca çarpan tır, yol kenarındaki iki katlı eve çarparak durdu. Kazada hafif yaralanan sürücü B.G. Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılmayan boş evde hasar meydana geldi. Güncel AA / Bayram Uygun Akşehir Konya Güncel Haberler

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