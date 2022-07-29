Konya haber! Konya'da bıçakla yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı Konya haberleri: Konya'nın Beyşehir ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı. Hamidiye Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde Mustafa T, iş yerine müşteri olarak gelen S.İ. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda vücudunun çeşitli yerinden yaralanan Mustafa T. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüpheli S.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güncel AA / Abdülhamit Yaşar Konya Güncel Haberler

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