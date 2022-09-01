Son dakika haber | Marmaris'te bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri, esrar ve tarihi eser ele geçirilen şüpheli tutuklandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri, esrar ve tarihi eser ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda Hisarönü Mahallesi'nde yaşayan Mehmet B'nin evinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve tarihi eser bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri, Marmaris KOM, İstihbarat ve Narkotik Köpek Timi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendisinin desteğiyle Mehmet B'nin adresinde arama yapıldı. Ekipler, 342 kök Hint keneviri, 1 kilo 405 gram esrar, 355 gram kenevir tohumu, içime hazır 2 gram esrar, tarihi niteliği olduğu değerlendirilen cep tipi Yasin-i Şerif, helenistik döneme tarihlenen 27 pişirilmiş topraktan koku kabı, 40 pişirilmiş toprak parçası, 14 tarihi metal çivi ele geçirdi. Gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. ??????? Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Marmaris Kenevir Güncel Haberler Son Dakika

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