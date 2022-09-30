Konya haber: Konya'da aranan PKK/KCK hükümlüsü yakalandı Güncel Haberler Konya gündem haberine göre Konya'da, terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Konya'da, terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Ö'yü Akşehir ilçesinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Savaş Güler Konya PKK Güncel Haberler

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