8 düzensiz göçmen yakalandı Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, ilçe merkezinde Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güncel AA / Kadriye Coşkun Emniyet Müdürlüğü Seydişehir Hisarcık Konya Güncel Haberler

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