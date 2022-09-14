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Konya haber! Konya'da 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Konya haber! Konya'da 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Konya gündem haberine göre Konya'da 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Konya'da 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yürütülen kaçakçılık çalışmaları kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde ve bir araçta yapılan aramalarda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler

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