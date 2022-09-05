Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya haber: Göller Yöresi ve Konya'nın batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor

Güncel Haberler

Konya haber: Göller Yöresi ve Konya'nın batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor

Konya haber... Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Göller Yöresi ve Konya'nın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Göller Yöresi ve Konya'nın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Denizli, Burdur ve Isparta çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi ve Konya'nın batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Göller Yöresi Denizli Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title