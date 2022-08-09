Konya haber... Cezayir Başbakanı ve Kuveyt Spor Bakanı, Konya'da

Konya haberine göre CEZAYİR Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman ve Kuveyt Spor Bakanı Abdulrahman Al Mutairi, '5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni için Konya'ya geldi.

CEZAYİR Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman ve Kuveyt Spor Bakanı Abdulrahman Al Mutairi, '5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni için Konya'ya geldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen '5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Törene katılacak olan Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman ve Kuveyt Spor Bakanı Abdulrahman Al Mutairi de ayrı ayrı kente geldi. Eymen Bin Abdurrahman ve Abdulrahman Al Mutairi'yi, havalimanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve protokol üyeleri karşıladı.