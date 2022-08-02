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Konya haber | Beyşehir'de sağlık tarama çalışmaları sürüyor

Konya haber | Beyşehir'de sağlık tarama çalışmaları sürüyor

Konya haberlerine göre Beyşehir'in kırsal mahallelerinde mobil sağlık taraması çalışmaları devam ediyor.

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Beyşehir'in kırsal mahallelerinde mobil sağlık taraması çalışmaları devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların sağlık problemlerinin yerinde tespit edilip ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesine yönelik mobil sağlık taraması faaliyetleri yürütülüyor.

Bu kapsamda daha önce birçok mahallede gerçekleştirilen çalışmalar, son olarak Adaköy, Çiçekler, Yunuslar ve Göçü mahallelerinde gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, Kovid-19 hatırlatma dozlarını da yaşadıkları yerleşim merkezinde yaptırabiliyor.

Öte yandan, Hüyük'te yürütülen Kovid-19 aşı çalışmaları da sürüyor.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Hisarcık Beyşehir Güncel Haberler

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