Konya haber | Beyşehir'de Halk Eğitim Merkezi yeni kurslar açmaya hazırlanıyor

Beyşehir Halk Eğitim Merkezi'nde 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla yeni kursların açılacağı bildirildi.

Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Siper, yaptığı açıklamada, kurum olarak yeni eğitim döneminde hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Kişisel gelişim, din eğitimi, okul öncesi eğitim, spor, müzik, el sanatları, besicilik, tarım, aile eğitimi, bilişim, takı tasarımı, yabancı diller, yiyecek içecek hizmetleri, sağlık, KPSS, DYK kursları ve benzeri alanlarda onlarca kursun planlandığını aktaran Siper, şunları kaydetti:

"Eğitim düzeyi, yaşı, mesleği ne olursa olsun her kesime hitap edebilecek, hemşerilerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak, vakitlerini değerlendirecek kurslar planlamaktayız. Zaman ve mekan gözetmeksizin hafta içi gündüz ve akşam, hafta sonu kurslarımız mevcut olup tüm kurslarımız ücretsizdir."

Siper, Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslar için bilgi almak için kurumun sosyal medya hesaplarının takip edilebileceğini ifade etti.