Konya haber... Bakan Kasapoğlu, Beyşehir'de gençlik merkezini ziyaret etti - Haberler

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Konya haber... Bakan Kasapoğlu, Beyşehir'de gençlik merkezini ziyaret etti

AA - Atilla Hancı - Güncel
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Edinilen Konya haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Beyşehir'de vatandaşlarla sohbet etmesi ? Bakan Kasapoğlu'nun, Beyşehir Gençlik Merkezi'ni ziyaret etmesi KONYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'nın Beyşehir ilçesinde Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Beyşehir'de vatandaşlarla sohbet etmesi

? Bakan Kasapoğlu'nun, Beyşehir Gençlik Merkezi'ni ziyaret etmesi KONYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'nın Beyşehir ilçesinde Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

AA / Atilla Hancı - Güncel

Mehmet Kasapoğlu gençlik Konya Güncel Haberler

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