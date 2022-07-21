Konya haber... Bakan Kasapoğlu, Beyşehir'de gençlik merkezini ziyaret etti
AA - Atilla Hancı - Güncel
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Edinilen Konya haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Beyşehir'de vatandaşlarla sohbet etmesi ? Bakan Kasapoğlu'nun, Beyşehir Gençlik Merkezi'ni ziyaret etmesi KONYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'nın Beyşehir ilçesinde Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Beyşehir'de vatandaşlarla sohbet etmesi
? Bakan Kasapoğlu'nun, Beyşehir Gençlik Merkezi'ni ziyaret etmesi KONYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'nın Beyşehir ilçesinde Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.
AA / Atilla Hancı - Güncel