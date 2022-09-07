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Trafikte yol verme kavgasında 4 kişi silahla yaralandı

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Konya'da trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada, 4 kişi silahla yaralandı.

Konya'da trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada, 4 kişi silahla yaralandı.

Trafikte tartışan iki grup arasında Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'ta kavga çıktı.

R.Y. (59), silahla Ş.Ç, A.Ç, B.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi yaraladı.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kısa sürede yakalanan R.Y. ve M.Y. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel

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